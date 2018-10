Albanova-Virtus Volla verrà giocata a Lusciano

L'Albanova sfiderà la Virtus Volla lontano dall'Angelo Scalzone di Casal di Principe. Ecco il comunicato stampa della società casertana: "L’Albanova Calcio rende noto che la gara di campionato contro la Virtus Volla, in programma domenica alle 15.30, sarà disputata allo stadio Comunale di Lusciano per temporanea indisponibilità dell’Angelo Scalzone di Casal di Principe (per la semina al manto erboso). Dalla prossima giornata di campionato torneremo a casa nostra".

