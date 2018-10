Ambrosino sul Giugliano: «L’Afro Napoli affronta una corazzata»

Una delle partite più attese dalla tifoseria, che oggi affollerà in massa gli spalti del Vallefuoco. Afro Napoli e Giugliano, rispettivamente prima (in coabitazione con la Frattese) e seconda forza del girone, si affronteranno nel pomeriggio (ore 15,30) dopo lo spettacolare antipasto di Coppa, terminata con un pari tra le due formazioni. I multietnici, guidati in panchina da Salvatore Ambrosino, giocheranno con il vento in poppa: sono in primi in graduatoria e stanno andando oltre le più rosee aspettative della vigilia del campionato. «Ce la giocheremo a viso aperto contro una corazzata, la formazione che, assieme all'Afragolese, ha l’organico più forte - sottolinea il tecnico dei biancoverdi - Affronteremo l’impegno odierno con la spensieratezza di chi sa di non essere obbligato a vincere. Loro hanno costruito una squadra per vincere, anzi ammazzare il campionato. Hanno blasone, tradizione e una tifoseria calda e appassionato. Noi, dal canto nostro - aggiunge Ambrosino - stiamo facendo bene, ma i nostri obiettivi stagionali sono chiari: prima bisogna difendere la categoria, poi lavoreremo per riuscire a ritagliarci un posticino nella parte alta della classifica, magari facendo un pensierino ai playoff»

