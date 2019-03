Anche il figlio di Zidane tra i giovani del Real al Torneo delle Sirene-Msc Cup

NAPOLI. Verdi talenti dall’illustre casato, squadre blasonate ed il prestigio di una manifestazione che consolida una passerella del calcio internazionale giovanile. Parte giovedì pomeriggio sui campi di Sorrento e Sant’Agnello la sesta edizione del Torneo delle Sirene-Msc Cup. La manifestazione, riservata alla categoria Giovanissimi 2005 (Under 14), promossa dal Comitato organizzatore con il presidente Raffaele Ruggiero e l’ex calciatore del Sorrento Giuseppe Incarnato, con la collaborazione dell'Accademia Calcio Sorrento e il patrocinio del Comune di Sorrento. Cinque giorni, un fitto carnet di gare, caratterizzato da una griglia di partenza nobilitata da sedici squadre italiane e quattro straniere, con il Real Madrid, allenato da Xabi Alonso. Nelle fila dei Blancos, teste di serie del girone A, anche Elyaz Fernandez Zidane, il quarto figlio di Zizou, le cui doti tecniche ricordano anche nelle movenze quelle del celebre papà. Nello stesso raggruppamento i giapponesi dell'Habilista, la Casertana e l'Accademia Calcio Sorrento. Una valida opportunità di confronto per realtà di puro settore giovanile di sfidare club blasonati. Così nel girone B sarà il Genoa a confrontarsi con tre scuole calcio e nel girone C farà altrettanto la Lazio di mister Tommaso Rocchi mentre nel girone D l'Inter di Christian Chivu dovrà guardarsi, tra le altre, dal Viktoria Berlino e nel girone E la Juventus non potrà fidarsi, ad esempio, del Nordsjaelland. Le prime di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde accederanno ai quarti. Sabato pomeriggio si disputeranno le semifinali, domenica mattina alle ore 10.30 la finale per l’aggiudicazione del trofeo Msc cup, con la squadre destinata a succedere all’Atletico Madrid nell’albo d’oro della manifestazione, vinta due volte dal Milan, dopo i successi della Juventus nel 2014 e del Nick Bari nel 2015. Una passerella per i verdi talenti del calcio, ma un’occasione per consolidare l’immagine turistica di Sorrento e dintorni. «Questo torneo rappresenta l'essenza del nostro modo di fare turismo - spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo -. Il Torneo delle Sirene porterà qui tanti giovani che potranno scoprire le bellezze del nostro territorio. Arriveranno da ogni parte di Italia, ma anche dal Giappone con i ragazzi dell'Habilista».

