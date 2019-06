Angri, confermato Manco

Per l'Angri una conferma di tutto rispetto: Alessandro Manco rimane saldo coi colori grigiorossi. Si tratta di un esterno d'attacco, autore di 16 reti in campionato e 4 in Coppa Italia. Marcature importanti che hanno contribuito alla vittoria grigiorossa. Un bagaglio offensivo che non si poteva perdere e che la società ha saputo trattenere. Dunque estro, fantasia e velocità ancora al servizio della squadra, che vuole essere protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

