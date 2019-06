Angri, è fatta per Ascione

Un nuovo acquisto per quanto riguarda l'Angri: per la stagione 2019-2020 Liberato Ascione, esterno d'attacco vestirà la maglia grigiorossa. Calciatore brevilineo che fa del dribbling e della rapidità le sue armi migliori. Un esterno destro che nelle ultime stagioni ha dimostrato ottime capacità di adattarsi ad altri ruoli, come trequartista e prima punta. La sua prima esperienza è stata a Scafati in Eccellenza dove, con 28 presenze e 3 gol, contribuisce alla vittoria del campionato. L'anno seguente comincia in D ancora con la Scafatese per poi spostarsi a Brindisi a dicembre. Nella stagione 15/16 veste le maglie di Gragnano e Scordia, ancora in serie D, collezionando in totale oltre 40 presenze nella massima serie dilettantistica. Poi tre campionati di Eccellenza con le maglie di Real Albanova, Pimonte, Casoria e in ultimo, nella stagione scorsa a Sant'Agnello, contribuisce al raggiungimento della salvezza mettendo a segno 10 reti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA