Angri, patron Limodio: «Adesso testa alla Rocchese»

L'Angri si gode la terza vittoria esterna stagionale e la prolificità del suo attaccante Antonio Iervolino. Decisivo ieri come sabato scorso, confermandosi il terminale offensivo con un alto grado di realizzazione. Nel complesso bene tutta la squadra che ha giocato un buon calcio, con un centrocampo di buona qualità ed una difesa quasi perfetta. Mister Gargiulo ha impiegato tanti under, attuando una ampia rotazione degli uomini a disposizione. Una gara positiva sotto il profilo tattico e tecnico, che fa crescere l'ottimismo in casa angrese.

Per il presidente Francesco Limodio «Bisogna fare un grande plauso a questo gruppo così "folle". Ancora una grande gara, vinta con tanto gioco e tanto cuore. Tanti gli under in campo che hanno dimostrato di lavorare tutti per lo stesso obiettivo: giocare per vincere! Ora la testa va domenica, alla gara con la Rocchese. Un altro step da superare, sempre con umiltà, nella consapevolezza di poter dire la nostra fino alla fine».

