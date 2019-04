Angri pronto a stupire anche in Eccellenza

Archiviati i festeggiamenti per la meritata e tanto attesa promozione in Eccellenza la società Angri 1927 non sta ad aspettare alla finestra e inizia a pensare alla prossima stagione sportiva all’insegna della programmazione e dell’organizzazione. Nella ripartenza per questa ennesima nuova avventura nel massimo campionato regionale la società, che punta alla conferma del segretario Bonifacio per Il suo instancabile e prezioso contributo, conscia dello storico blasone sportivo degli anni che furono, non lesinerà l’impegno per ritagliarsi un ruolo che non sarà certo da comprimario o da spettatore, bensì quello da outsider che certamente vedrà il cavallino rampante mai domo sfrecciare su tutti i campi cercando la vittoria e di dettar legge nel proprio campo sportivo, quel Novi appena restituito alla città come autentico fortino della fede grigiorossa. C’è una foto emblematica che si trova al confine tra una annata calcistica culminata col successo e un’altra che si prospetta difficile ma affascinante, ed è quella che ritrae i massimi vertici societari Limodio, La Pepa, Tortora il team manager La Mura e il mister Antonino Gargiulo, simbolo di una società unita, compatta, determinata e al contempo aperta comunque a nuove forze economiche che vorranno prender parte a questo progetto, che tengono stretto il proprio tecnico, esperto trainer angrese-doc saldamente confermato alla guida della squadra che interpreterà i sogni e la voglia dei propri tifosi di essere di nuovo protagonisti del calcio regionale che conta, e ben oltre; insomma bentornata sua maestà grigio-rossa!

