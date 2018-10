Apre il villaggio sportivo Open: sabato taglio del nastro a Caserta

Sabato 20 ottobre sarà inaugurato il villaggio sportivo “Open” nuovo punto di riferimento dello sport outdoor a Caserta e in tutta la Campania. La struttura ospita quattro campi di calcio, tra calcetto e calciotto oltre al primo paddle center con ben tre campi; un campo polifunzionale e un campo di beach sport (volley e tennis). Il complesso sportivo situato in Viale Enrico Mattei, 21 a Caserta è stato ideato, realizzato da Clemente Pascarella noto imprenditore casertano, assieme ai figli Gaetano, Sergio e Anna.



Dalle ore 11 taglio del nastro con il sindaco di Caserta Carlo Marino, poi si partirà con l’Open Day con prove gratuite ed esibizioni delle varie discipline sportive per tutta la giornata.

