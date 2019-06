Arzanese, è fatta per Mele

In casa Arzanese si pensa a costruire nel migliore dei modi il presente con un occhio al futuro. In tal senso all'ossatura della squadra si è aggiunto un nuovo innesto: si tratta dell'esperto centrocampista Gennaro Mele. È un vero e proprio veterano del dilettantismo campano. Conta infatti ben 500 presenze in Prima Categoria, divise tra il Chiaia Calcio ed il Casavatore Calcio, con cui ha disputato ben 7 stagioni, 4 di queste da Capitano. Dalle grandi doti da leader e ottima interdizione nella mediana, rappresenta il colpo d’esperienza che serviva ad affiancare Mirko Portanova, confermato per la prossima stagione. Ecco le prime parole dell’ex granata: «A scegliere l’Arzanese è stato il cuore. Sono di Arzano ed il progetto del Presidente e del Direttore Portanova che mira a formare una squadra tutta di Arzanesi mi ha fatto dire subito sì. Porto la mia esperienza affinché possiamo esser competitivi nella Prima Categoria. Non vedo l’ora di iniziare, ci aspetta una bella stagione».

