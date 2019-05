Atletico Marcianise promosso in serie C

A Marcianise non si finisce di esultare. Dopo la promozione in Eccellenza della Us Marcianise di calcio a 11, anche dell'Atletico Marcianise di calcio a 5 festeggia il salto di categoria. La festa ha avuto inizio dopo la vittoria nella finale playoff contro il Mondragone (4-2) al PalaNoia di Marcianise

La squadra di Cutillo parte benissimo e trova il vantaggio quasi subito con il capitano Di Giovanni. Dopo qualche minuto arriva il raddoppio di Silvestre. Il Mondragone, però, reagisce realizzando la rete che accorcia le distanze, su calcio di rigore, e che sancisce la fine del tempo. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio dopo pochi minuti. Da questo momento esce fuori il vero Marcianise che trova il vantaggio ancora con il capitano Di Giovanni, il quale non si accontenta e trova la terza rete personale che chiude il match sul 4-2. Un risultato che consegna la Serie C al Marcianise. La società ha voluto ringraziare anche gli sponsor “Kuti” “Ciak Video” “AlbaCar” “Studio Infortunistica Di Giovanni” per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato a inizio stagione.

