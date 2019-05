Avellino, mister Bucaro: «Bisogna vincere la guerra dopo aver vinto tante battaglie»

L'Avellino stamane ha disputato stamane l'ultimo allenamento al "Partenio-Lombardi". Mister Bucaro, al termine della seduta, come è da consuetudine ha tenuto la classica conferenza pre-gara. Nel pomeriggio la compagine dei Lupi lascerà Avellino per spostarsi in pre-ritiro nel Lazio. «Arriviamo a questo match dopo un girone di ritorno importante, ora bisogna vincere la guerra dopo aver vinto tante battaglie - ha esordito Bucaro - sia noi che il Lanusei meritiamo la C per il campionato disputato, 83 punti sono davvero tanti. Sarà una gara che sfugge ad ogni previsione tecnico/tattica, vince chi saprà soffrire di più». Sullo stato di forma delle due cntendenti: «sinceramente credo che siamo alla pari, il Lanusei può contare su tanti giocatori che giocano insieme da anni e che sono abituati alla categoria. Il Blasone? Quello lo abbiamo noi, ma il blasone non scende in campo. Sarà fondamentale l'aspetto mentale». Intanto, sono stati polverizzati i 3000 biglietti messi in vendita dalla LND per i tifosi biancoverdi: «avere una cornice di pubblico come quella che si prevede a Rieti sarà bellissimo e ci fa tanto piacere. Ma dobbiamo essere bravi a non farci prendere dall'entusiasmo, perché non vorrei che passasse il messaggio pericoloso che abbiamo già vinto. Serve innanzitutto tanta umiltà, e poi si parte alla pari, come ha dimostrato il campionato». «Gli scontri diretti sono azzerati - ha concluso mister Giovanni Bucaro - la forza dimostrata dal Lanusei nei minuti finali è emblematica di una squadra forte e coesa, dobbiamo stare almeno 90' sul pezzo. Per lo spettacolo sugli spalti che si prospetta, sarà una partita che non c'entra niente con la serie D. Io sento un sentimento di appartenenza a questa terra, vincere sarebbe bellissimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA