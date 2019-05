Avellino, mister Bucaro: «Ci aspetta una partita difficile»

L'Avellino affronterà nell'ultima giornata di campionato il Latina Calcio nella 38esima giornata, appuntamento alle ore 15 al Francioni. A parlare del match ci pensa come da consuetudine mister Giovanni Bucaro: «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che può vantare una rosa di qualità, specialmente nei suoi elementi più esperti, abituati a campionati professionistici» ha dichiarato Bucaro. «Dal canto nostro pensiamo solo alla nostra prestazione, a fare quello che ci siamo preposti e quello per il quale ci siamo allenati tutta la settimana. Di fianco a noi ci sarà un intero popolo, non solo i 500 che verranno a Latina ma tutti quelli che da casa ci saranno vicini». Sul percorso di avvicinamento al match: «è stata una buona settimana, simile alle altre per quel che riguarda il modo di affrontarla. Sappiamo però che questa è una partita importante per tutto quello che può rappresentare, noi l'approcciamo con la serenità di chi sa di avere un solo risultato utile a disposizione, la vittoria». «Voglio concludere - ha chiosato il mister - ringraziando coach Maffezzoli della Scandone Basket per l'in bocca al lupo, che ricambio. Hanno una partita importantissima, noi siamo un'unica famiglia e tutti sentiamo il dovere di regalare grandi soddisfazioni sportive a questa terra, che se lo merita». La Calcio Avellino SSD partirà nel primo pomeriggio e domani svolgerà rifinitura nei pressi di Latina.

