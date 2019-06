Avellino, Taccone ai titoli di coda: il Tar Lazio respinge l'ultimo ricorso

di Marco Ingino

L'ultima illusione di Walter Taccone si è schiantata sulla sentenza nel merito emessa ieri mattina dal Tar Lazio. Per i giudici anche il ricorso inoltrato con motivi aggiuntivi lo scorso 30 aprile, teso a chiedere la riammissione in serie B, è da ritenersi infondato. Una motivazione tanto stringata quanto letale per le speranze dell'ex presidente che confidava in una clamorosa risurrezione. Il miracolo, invece, non c'è stato. Anzi. Entrando nel merito della vicenda, la presidente della prima sezione Ter, Germana Panzironi, è come se avesse messo una pietra tombale sul vecchio Us Avellino che, entro questo mese e su disposizione dell'associazione Per la Storia, lascerà pure la denominazione alla Calcio Avellino Ssd di Gianadrea De Cesare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO