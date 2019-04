Aversa Normanna, ultimo test stagionale col blasonato Giugliano

L'Aversa Normanna è fanalino di coda del girone A del campionato di Eccellenza. L'ultima della classe ha collezionato 2 vittorie, 4 pareggi e 23 sconfitte (maggior numero di ko nella competizione). Nell'ultimo turno l'Aversa Normanna ha perso col punteggio finale di 4-1 in casa del San Giorgio e nell'ultima sfida di campionato sfiderà in casa la seconda in classifica, il Giugliano, che è a quota 67 punti. Inoltre per chi non lo sapesse l'Aversa Normanna è la squadra che ha subito più gol di tutti in campionato (85 reti) e tra l'altro è la squadra che ha anche segnato il minor numero di reti (19 reti).

