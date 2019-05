Babù dice addio all'Afro Napoli

Dopo due anni culminati con la vittoria in Promozione e l'approdo in Eccellenza per la prima volta nella storia del club, Babù lascia l'Afro Napoli. Ecco la nota del club sul propria pagina Facebook: «Ringraziamo Babù per aver messo il suo talento e la sua esperienza di calciatore, che ha calcato anche i campi della Serie A, per due anni al servizio dell’Afro-Napoli. Grazie di tutto, Anderson!»

