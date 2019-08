Battipagliese ambiziosa, arriva il difensore Ciro Manzi

di Gerardo Lobosco

La Battipagliese dopo una stagione tribolata nel torneo di eccellenza dove a ottenuto la permanenza solo nell'ultima giornata e costretta anche a girovagare per la provinci, prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo e dopo aver ritrovato anche la sua casa nell'impianto del Pastena, con la guida tecnica affidata a Gerardo Viscido e la direzione sportiva a Sergio Picarone, sta operando con oculatezza e con ambizione per allestire un organico in grado di poter essere protagosnista ne massimo torneo regionale per ritrovare la serie D. E il colpo di mercato nel reparto difenivo con l'arrivo di Ciro Manzi, 32 anni, con circa 350 partite tra eccellenza e serie D testimoniano la voltà del club di puntare in alto. Intanto sabato test importante con la Gelbison per testare la condizione della squadra che prosegue la fase di preparazione.

