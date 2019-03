Battipagliese, contro il Castel San Giorgio si torna al Sant'Anna

A causa dell’indisponibilità dello stadio “Luigi Pastena”, la Battipagliese ha comunicato che la gara casalinga con il Castel San Giorgio, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, in programma sabato alle ore 15, si disputerà allo stadio “Sant’Anna” di Battipaglia a porte chiuse. Un impianto storico per la compagine bianconera, che ha giocato al Sant'Anna nella stagione 2009-2010, in cui le zebrette hanno centrato il ritorno in Serie D dopo il fallimento della US Battipagliese cinque anni prima. L'ultima occasione in cui la Battipagliese ha giocato al Sant'Anna, invece, risale all'anno successivo, in cui i bianconeri si salvarono ai playout.

