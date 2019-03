Battipagliese, ecco i convocati per il match col Castel San Giorgio

La Battipagliese ha diramato la lista dei convocati in previsione della gara contro il Castel San Giorgio in programma domani alle ore 15 allo stadio “Sant’Anna” di Battipaglia a porte chiuse e valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Ecco gli uomini scelti dal tecnico Vincenzo Fusco. Portieri: Primadei, Borrelli, Di Feo; difensori: Squillante, Casale, Mazzei, De Martino, Toscano, Esposito; centrocampisti: Corsaro, Guerrera, Blasio, Cappuccio F., Cappuccio A. attaccanti: Mounard, Senatore, De Angelis, Cesaro, Lamberti,Soleman, Campione. A dirigere la gara è stato designato il signor Mattia Fiorentino di Ercolano che sarà coadiuvato dal signor Gennaro Pollaro di Napoli e il signor Antonio Cafisi di Nocera Inferiore.

