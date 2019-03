Battipagliese, i convocati contro il San Vito Positano

La Fcd Battipagliese1929 rende noto l’elenco dei convocati del tecnico Vincenzo Fusco in vista della gara con il San Vito Positano, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, in programma sabato alle ore 15 al “De Sica” di Positano:

PORTIERI: Primadei, Borrelli, Di Feo

DIFENSORI: Squillante, Mazzei, De Martino, Toscano, Esposito

CENTROCAMPISTI: Corsaro, Guerrera, Blasio, Asante

ATTACCANTI: Mounard, Senatore, De Angelis, Cesaro, Lamberti,Soleman, Campione

A dirigere la gara è stata designata la signora Angela Capezza di Napoli che sarà coadiuvata dal signor Costantino Recano di Nola e Vincenzo Massa di Torre del Greco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA