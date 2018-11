Bisaccese e Marigliano si dividono la posta

La Bisaccese e la Mariglianese si dividono la posta in palio (0-0) nel recupero della prima giornata del campionato di Promozione, girone C. Gli ospiti non riescono ad avere la meglio sui padroni di casa. Nel primo tempo a vincere è la noia e non si registrano azioni degne di nota eccetto un'occasione di Castaldi all'avvio. Nella seconda frazione di gioco si registra un grande equilibrio tra le due compagini fino all'episodio dell'espulsione di Giannino con la Mariglianese che rimane quindi in dieci uomini. Il match si rianima con Castaldi e Russo che provano a sbloccare il match ma entrambe le occasioni si stampano sul montante e finiscono sulla linea di porta. Un pò prima del triplice fischio Smaldone nega con due prodezze la gioia del goal alla Bisaccese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA