La Nocerina può ritenersi soddisfatta per l'odierna decisione della Corte Sportiva di Appello. Infatti il giocatore Manolo Cioffi, inizialmente squalificato per tre giornate, ha visto ridursi l'allontamento dalle gare ufficiali, adesso dovrà attendere solamente due giornate. Per la Nocerina era presente all'udienza il dottor Bruno Iovino.

