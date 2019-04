Calcio femminile, l’Internapoli apre le proprie porte alle ragazze dal 16 aprile

Il calcio femminile è un movimento in grande crescita in Italia e lo dimostra la partecipazione della Nazionale allenata da Commissario Tecnico Milena Bertolini ai Mondiali che si giocheranno questa estate in Francia, ma trovando affermazione anche tra le giovanili delle squadre professionistiche e con la formazione di prime squadre come già hanno fatto alcune grandi della Serie A come Juventus, Milan, Inter e Roma. Con le dovute tempistiche, il calcio in rosa sta trovando spazio di espressione e figure pronte a mettere a disposizione le proprie conoscenze nei settori giovanili per mettersi alla pari con le altre nazioni, mentre nelle scuole calcio ci si trova ancora in fase embrionale e l’organizzazione stenta a decollare, ma come spesso accade, ci sono anche delle eccezioni di società che hanno subito voluto mettersi a lavoro e intraprendere questa grande avventura con tanto entusiasmo prima di tutti quanti. Infatti la notizia arriva propria dalla città di Napoli, più precisamente dalla zona collinare del quartiere dei Camaldoli dove ormai da più di 10 anni si allena la scuola calcio Internapoli e lavora nel Complesso Sportivo Kennedy che da questa stagione è ritornata ad essere anche la casa del settore giovanile del Napoli, fatta eccezione della Primavera allenata dal tecnico Roberto Baronio, stabilitasi allo stadio “Janniello” di Frattamaggiore. Coinquilini della struttura con gli azzurri, la scuola calcio ha deciso di aprire le proprie porte al pallone in rosa per la forte volontà del presidente Raffaele D’Auria, tra i promotori di un calcio fatto di divertimento, sportività, integrazione e socializzazione, un modello fino ad oggi vincente e che conta più di 600 iscritti dai 2001 fino ai 2012-2013, tanto da avere il titolo della FIGC “Scuola Calcio Elite” per la formazione dei giovani e la partecipazione ai campionati della Federazione Italiana. La scuola calcio porta avanti il nome della storica squadra del Vomero e anche essa lanciatrice di grandi calciatori come Chinaglia, Wilson, Peppe Massa e Bocchetti. Da allora, la nuova Internapoli si impegna nel formare le promesse del calcio del domani, riuscendoci con successo (nelle passate stagioni ha ceduto ragazzi per tutta Italia, tra cui il portiere della Primavera del Napoli Alessandro D’Andrea, il classe 2003 Bruno Umile sempre in azzurro e il classe 2004 Antonio Gala al Milan) e decidendo di allargare il proprio modello anche con il calcio femminile. In anticipo rispetto a molte altre scuole di pallone, l’Internapoli darà il via all’avventura rosa martedì 16 aprile al Complesso Sportivo Kennedy in Via Camillo Guerra 60 con degli allenamenti gratuiti che si svolgeranno ogni quindici giorni sotto la guida della qualificata istruttrice Anna Cafiero, ex giocatrice del Napoli Femminile e da anni immersa in questo contesto di valore, accompagnata da uno staff pronto per ogni esigenza. Gli allenamenti sono aperte a tutte le ragazze nate dal 2006 fino al 2010 e si svolgeranno dalle ore 17.45 fino alle 19 fino all’11 Giugno per poi dare il via alla preparazione a partire da Settembre con l’apertura ufficiale della stagione. Per ulteriore informazioni, basta andare sulla pagina Facebook della scuola calcio “R.D Internapoli Kennedy” e mandare un messaggio per ricevere subito risposta oppure trovare i contatti telefonici per potervi dare tutte le notizie necessarie per poter partecipare all’iniziativa. Al Complesso Sportivo Kennedy dei Camaldoli, la primavera si dipinge di rosa con l’avventura del calcio femminile con una delle migliori scuole calcio in Campania.

