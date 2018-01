Calcio femminile: la finale di coppa al Comunale di Palma Campania

di Giuliano Pisciotta

Sarà lo stadio Comunale di Palma Campania a ospitare la finale di Coppa Italia regionale di calcio femminile. Lo ha stabilito il Comitato regionale della Lnd, conformandosi alla prassi consolidata di scegliere un campo che sia a metà strada tra le sedi delle due compagini finaliste.



Sul prato dell'impianto di via delle Querce, mercoledì 10 gennaio prossimo alle 14.30 scenderanno in campo l'Afro Napoli United e il Sant'Egidio Femminile, due tra le formazioni meglio organizzate nel campionato di Serie C. La squadra vincitrice, oltre ad arricchire la propria bacheca con l'importante trofeo, accederà di diritto alla fase nazionale del trofeo tricolore.

