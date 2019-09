di Diego Scarpitti

Beffa e pareggio. Nella sfida tra neopromosse il Napoli sfiora il secondo successo consecutivo e frena dopo la vittoria al debutto in trasferta contro il Cesena. In attesa di giocare a Barra, in viale delle Repubbliche Marinare, presso lo stadio Caduti di Brema, in favore del quale sono stati impiegati circa 800mila euro per il rifacimento del manto erboso e dell’impianto di illuminazione, nonché per riqualificare le mura perimetrali a completamento del restyling dell’impianto in occasione delle Universiadi, a Casamarciano le azzurre non vanno oltre l’1-1 con il San Marino Academy. Passa in vantaggio il club del presidente Lello Carlino con la rete della greca Despoina Chatzinikolau (nelle foto di Enzo Pinelli). Colpo di testa dell’attaccante classe 2000 al 42’ e primo gol stagionale con la maglia numero 9.



Assente il capitano Emanuela Schioppo per squalifica, i tentativi di Martina Gelmetti, Elisabetta Oliviero e Federica Cafferata, subentrata all’estone Lisette Tammik, non riescono a produrre il raddoppio. Le parate del portiere Ciccioli tengono a galla la formazione ospite, che approda al pari con Barbieri all’ultimo minuto. Palla persa dalle azzurre al limite dell’area e il diagonale scoccato supera Federica Russo. «La squadra ha giocato bene, purtroppo abbiamo letto male una situazione e siamo stati puniti. Abbiamo concretizzato poco e certi errori si pagano a questi livelli. Ci sono dei limiti che vanno pian piano superati. Dobbiamo lavorarci e lo faremo in settimana, preparando la prossima gara», ha spiegato il tecnico Giuseppe Marino, annunciando il primo turno di Coppa Italia domenica 29 settembre in casa contro la Lazio. Esordio positivo dell’americana Mariah Cameron.





