Grande entusiasmo in casa Calpazio. La formazione salernitana al momento occupa la seconda posizione nel girone D nel campionato di Promozione. Felicità anche per il ds Vito Monzo: "Abbiamo messo su un buon organico, che può davvero dire la sua in questa stagione. Abbiamo incominciato bene questo campionato, penso proprio che possiamo giocarcela con tutte le squadre. Ci riteniamo forti, combattiamo, sudiamo, ma alla fine portiamo a casa i tre punti".

