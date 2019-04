Campilongo: «Il mio Savoia merita solo complimenti»

Al termine della gara vinta, nella giornata di ieri, contro il Gravina, il tecnico Campilongo elogia i suoi con queste parole: «Devo fare i complimenti ai miei uomini, ho visto una bella impostazione della manovra. Un gioco pulito. Il Gravina nel secondo tempo ha rilanciato mettendo quattro attaccanti. Una squadra fisica, molto pericolosa sulle palle inattive. Siamo stati leggermente fortunati nell'occasione del palo, ma prima del palo c'era un fallo netto su D'Ancora che l'arbitro non ha fischiato. La squadra nella precedente partita si è espressa molto bene con questo modulo, lì ho dovuto fare di necessità virtù per via degli infortuni. Abbiamo recuperato due giocatori come Ausiello e Franzese, ma sono stati squalificati due "99" che ci hanno imposto di sacrificare un giocatore importante come Alvino. Oggi, dopo 100 minuti di gioco, la vittoria è più che meritata per costanza, defezioni nell'organico, sacrificio».

