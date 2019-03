Casalnuovo, sognare non costa nulla

Ad appena tre giornate dalla fine, il Casalnuovo è al terzo posto in piena zona playoff. Il prossimo turno vedrà il Casalnuovo impegnato in trasferta contro la Maddalonese, squadra che si trova a metà classifica, senza particolari ambizioni in questo finale di stagione. Con una vittoria, sarebbe ormai certo di partecipare agli spareggi promozione per cui si tratta di una gara che potrebbe essere decisiva. Per quanto riguarda le statistiche, il Casalnuovo ha vinto sedici partite, pareggiandone tre e perdendone otto. Con 52 reti segnate, è la squadra ad aver il terzo attacco più prolifico del girone. Ha subito, invece, 30 gol.

