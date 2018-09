Caso Naturale: «Il mio Giugliano vuole la D»

Cinque gol alla Flegrea, tre al Mondragone, con in mezzo il blitz in Coppa Italia contro l’Albanova: il Giugliano vola e tra i grandi protagonisti c’è Vincenzo Caso Naturale, che non nasconde di puntare alla promozione: «Non sarà facile - precisa subito l’attaccante gialloblù - perché il livello di competitività di questo campionato è davvero altissimo: sono diverse le squadre che potrebbero ben figurare anche in serie D e, a mio avviso, ci sono almeno 8-9 squadre in grado comunque di dare del filo da torcere a chiunque. Detto questo, però, noi siamo consapevoli di aver formato un gruppo solido e competitivo e faremo tutto il possibile per centrare il traguardo che tutti a Giugliano vogliono».

