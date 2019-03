Casoria, con l'Albanova si gioca al Torre di Santa Maria a Vico

Risolta la grana stadio per il Casoria in vista della gara contro l'Albanova, valida per la ventisettesima giornata del girone A di Eccellenza: i viola giocheranno allo stadio Torre di Santa Maria a Vico. La società aveva già presentato le sue perplessità alla Federazione in merito al tema di disputare le ultime giornate di campionato tutte in contemporanea per il problema di trovare uno stadio libero all'orario federale. Il club aveva anche presentato delle proposte, come la possibilità di giocare in deroga nella giornata di domenica oppure di invertire il terreno di gioco con quello di Casal di Principe (con il rinvio del match a data da destinarsi come ultima alternativa). Tutto risolto invece: si giocherà a 27 chilometri di distanza da "casa", ma si è scongiurato qualsiasi possibile esito negativo della questione.

