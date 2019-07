Casoria scatenato: arriva Giuseppe Sannino

Dopo gli ingaggi di Aliperta, Ioio, Avolio e Ventola, il Casoria annuncia l'approdo in viola di Giuseppe Sannino.

Classe '97, giovanili nella Salernitana, quindi tre stagioni, la prima come Under, in Eccellenza con la maglia del Real Forio. Regista davanti alla difesa, classico Playmaker che detta i tempi alla squadra, dotato di una buona tecnica e di una buona capacità realizzativa (10 reti sull'isola), grazie anche alle ottime qualità balistiche sulle punizioni.

"Ringrazio la società e il direttore Liguori per l'opportunità che mi concede; sono pronto a questa nuova avventura, voglio mettermi a disposizione del mister e della squadra per regalare le giuste soddisfazioni ad una piazza importante come quella di Casoria".

© RIPRODUZIONE RISERVATA