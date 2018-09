Cesarano: «Procida ha grandi progetti»

Tre vittorie in altrettante partite di campionato: il Procida vola e il suo presidente Attilio Cesarano gongola: «Le nostre ambizioni sono importanti - conferma il presidente - Intanto perché partiamo da un ottimo campionato disputato lo scorso anno e poi perché siamo convinti di aver ulteriormente rinforzato la rosa durante l’estate. Essere considerati tra le grandi favorite ci lusinga - prosegue il patron - ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo concentrarci ogni volta solo sulla prossima partita. Sappiamo bene che ci sarà da lottare». Il nuovo Procida, quello sempre più ambizioso, ha anche un altro punto di forza, che il presidente Cesarano tiene a sottolineare: «L’ingresso nel club di Nicola Crisano come direttore generale è un fatto estremamente importante - spiega il patron - Intanto perché Crisano è procidano come me e poi per le qualità dell’uomo e del professionista. Con lui potremo dare grandi soddisfazioni alla nostra isola». Del resto per Crisano si tratta di un ritorno e nell’isola di Graziella hanno apprezzato già in passato le qualità del nuovo direttore generale biancorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA