Cimitile, la lotta per non retrocedere è sempre aperta

Il Cimitile è in piena lotta playout. Si trova al quint'ultimo posto in classifica con trentuno punti ad appena due lungghezze di distacco dalla Vis Ariano. Queste ultime tre giornate decideranno se il Cimitile parteciperà o meno agli spareggi playout. La squadra di Gallucci ha vinto otto partite, pareggiandone sette e perdendone dodici. Per quanto riguarda i gol, il Cimitile ha messo a segno 30 reti, subendone 42. Tra le ultime cinque squadre in classifica, è quella ad aver subito meno reti per via di un reparto arretrato granitico e molto compatto che concede poche occasioni alla formazione avversaria. Il prossimo turno il Cimitile giocherà in trasferta contro il Baiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA