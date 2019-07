Colpaccio per il Real Agro Aversa: ecco Noviello

Una vita in Serie D, ma anche una stagione tra i professionisti (con 2 gol). Un lusso in Eccellenza, figuriamoci in Promozione. Lui è Vincenzo Noviello, difensore che dalla stagione 2019-20 vestirà la maglia del Real Agro Aversa. Un colpaccio eccezzionale del presidente Guglielmo Pellegrino che è riuscito a convincere "in pochi minuti" il forte difensore che aveva deciso di "non giocare in Promozione, ma il presidente mi ha impressionato in maniera eccezionale, convincendomi ad accettare un progetto che ritengo fantastico. Nessuno dei calciatori che farà parte parte della squadra sarà di Promozione, è un gruppo che merita categorie ben più importanti. Abbiamo deciso-continua Noviello-di puntare tutti insieme su una nuova realtà che sono sicuro ci regalerà grandi soddisfazioni ed emozioni". Il direttore sportivo Paolo Filosa lo ha portato all'attenzione del presidente Pellegrino ed è stato subito amore. Dopo le esperienze in Serie D con Sangiuseppese, Neapolis, Turris e Arzanese, e quindi in Eccellenza con il Portici ( ha vinto campionato e Coppa), nell'ultima stagione è stato al San Giorgio prima di accettare la proposta del Real Agro Aversa per la prossima stagione di Promozione. "E' tutto di categoria superiore in questa società-dice Noviello-, anche l'allenatore è sprecato in Promozione. Si punta veramente in alto ed è importante rappresentare non solamente Aversa ma tutto l'Agro Aversano. Avevo bisogno di stimoli, e il presidente Pellegrino è riuscito a toccare i punti giusti. Con l'Aversa ovviamente vogliamo la vittoria del campionato. Non è mai facile vincere, soprattutto in una squadra che forse ha ancora bisogno di qualche innesto che presto sarà annunciato dalla società.Sarà importante avere il supporto degli aversani sia in casa che in trasferta. Devono starci vicino, sarà fondamentale vincere tutti insieme".

© RIPRODUZIONE RISERVATA