Colpo dell'Angri: firma Guarro

Colpo di mercato dell'Angri: la società ha deciso di ingaggiare Antonio Guarro. Il club grigiorosso ha annunciato questa operazione con l'acquisizione delle prestazioni sportive dell'esperto calciatore che l'anno scorso ha giocato con il Sorrento in serie D. Si tratta di un calciatore nato come centrocampista offensivo che da qualche anno si propone come difensore centrale. Nella sua attività ha collezionato 290 presenze, dalla C1 all'Eccellenza, siglando 57 reti.

