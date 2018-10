Colpo Frattese: arriva Improta

Il Frattamaggiore mette a segno un altro colpo: si tratta di Umberto Improta, attaccante che ha un passato nella Turris e nel Taranto. Ecco il comunicato ufficiale del club: "La Asd Frattamaggiore Calcio annuncia di aver ingaggiato il calciatore Umberto Improta, calciatore alla prima esperienza in un campionato di Eccellenza, avendo disputato in carriera un campionato di B, 12 campionati di C e 3 di Serie D".

© RIPRODUZIONE RISERVATA