Colpo in difesa del Gladiator: c'è Maraucci

Il Gladiator comunica il tesseramento dell’atleta Maurizio Maraucci. Difensore centrale di provata esperienza, torna in nerazzurro a distanza di tre anni. La sua carriera inizia nel 2001 quando indossa per sette stagioni la casacca del Sorrento arrivando fino in C1 partendo dalla D. Poi Aversa e Pro Patria sempre tra i pro, un anno in B a Grosseto prima del ritorno in D con la maglia della Viribus Unitis. Sibilla, Pomigliano, Sarnese, Vico Equense, Battipagliese, Akragas, Cavese, Gladiator, Turris, Cassino e Marsala fino allo scorso giugno. Queste le tappe di una strepitosa carriera che conta ben 371 partite e 19 reti messe a segno. Difensore che ha un gran senso della posizione e abile di testa. E’ un autentico leader del reparto difensivo ed è stato uno dei primi rinforzi del club nerazzurro.

