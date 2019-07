Colpo Palmese. Preso l'attaccante D'Andrea

Sembrava il Mondragone la sua nuova destinazione, ma alla fine ha prevalso la Palmese, società che punta ad un campionato di Eccellenza importante. Il Presidente Ciccone insieme al direttore Stiletti ed al tecnico Sanchez stanno costruendo una formazione competitiva. D’Andrea è un centravanti importante, che nell’ultima stagione come da lui stesso confessato alla nostra redazione non ha brillato avendo avuto poco spazio in quel di Cervinara. Adesso la grande occasione per mettersi in evidenza con la maglia rossonera della Palmese.

Fonte: Campania Football

© RIPRODUZIONE RISERVATA