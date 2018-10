Colpo Vico Equense, firma l'attaccante Varriale

Nuovo colpo di mercato del Vico Equense che ha comunicato l'acquisto dell'attaccante Vincenzo Varriale, che dopo 486 presenze tra C-1, C-2 e D e la bellezza di 148 reti in carriera, ha accettato con entusiasmo il progetto del Vico Equense. «Ho deciso di smettere con un certo tipo di calcio - spiega Varriale -, ragion per cui ho declinato una lunga serie di offerte che mi sono arrivate dalla Serie D e dall'E celle sa, nella quale per altro non ho mai giocato. Qui, invece, sono vicino a casa, alla mia famiglia ed ho la possibilità di divertirmi insieme a questo gruppo di lavoro che è davvero splendido. Spero e sono convinto di tornare utile alla causa del Vico».

