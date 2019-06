Comitato Regionale Campania Zigarelli eletto nuovo presidente

È Carmine Zigarelli il nuovo presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti. 43 anni, irpino, è stato eletto ad Avellino al termine dell’Assemblea delle Società campane, chiudendo la parentesi del commissariamento iniziata neldicembre del 2018. Insieme a lui sono stati eletti anche i componenti del Consiglio Direttivo, i responsabili del calcio a 5 e del calcio femminile, oltre al Collegio dei Revisori dei conti. “Oggi si apre una nuova fase per il calcio campano - ha dichiarato il Presidente della LND Cosimo Sibilia -Auguro buon lavoro alla nuova dirigenza del Comitato Regionale, affinché possa lavorare con impegno e serenità, interpretando al meglio i bisogni delle Società e di un’intera regione, tra le prime in Italia per numero di tesserati e per volume di attività nel calcio dilettantistico”.

