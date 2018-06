I commercialisti di Salerno a caccia dello scudetto di calcio. La rappresentativa salernitana sarà impegnata da giovedì a sabato a Capo d'Orlando nella finale a quattro: in campo giovedì nel derby contro Benevento (ore 17.30), sabato di nuovo in campo per la finale primo e secondo posto o quella terzo e quarto posto. L'altra semifinale sarà il derby siciliano Catania-Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA