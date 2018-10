Coppa di Promozione, la Mariglianese elimina l'Fc Avellino e va agli ottavi

Nel pomeriggio si è giocata, al Comunale di San Vitaliano, la sfida tra Mariglianese e Fc Avellino, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Campania Promozione. Finisce 1-1 e, dopo il 3-3 dell'andata, la formazione di Alessandro Caruso approda agli ottavi dove affronterà il Baiano. La partita per i napoletani non si era messa bene, visto che al 3’ della ripresa Scannella portava in vantaggio gli irpini. Poi è stato il gol di Falco, entrato al posto di Monda, a rimettere in piedi la partita e a regalare ai suoi la qualificazione alla fase successiva.

