Coppa Eccellenza, domani il recupero San Vito Positano-Agropoli

In programma per domani, alle ore 15,30, il recupero della gara di andata del primo turno della Coppa Italia Eccellenza. In campo, al De Sica di Positano, scenderanno in campo i padroni di casa del San Vito Positano contro l’Agropoli.

Entrambe sono scese in campo nell’ultimo turno di campionato ma hanno ottenuto risultati diversi. Infatti il San Vito Positano arriva dal pareggio interno contro il Sant’Agnello, mentre l’Agropoli giunge a questa sfida con il morale alle stelle figlio del trionfo esterno contro (3-1) contro la Palmese. Le premesse fanno sperare in un match ricco di emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA