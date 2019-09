di Diego Scarpitti

Al via la prima giornata di Coppa Italia femminile e stop al campionato cadetto. Dopo la vittoria in trasferta a Cesena e il pareggio casalingo contro San Marino, il Napoli scende in campo pronto ad affrontare domani pomeriggio la Lazio Women del presidente Claudio Lotito allo stadio comunale San Clemente di Casamarciano (ore 15 ad ingresso gratuito). Big match tra le due società costruite con ambizioni di promozione in Serie A. Nel girone C inserita anche la Roma. Reduce da un problema muscolare, assente il capitano Emauela Schioppo. «Abbiamo voglia di misurarci contro una delle formazioni accreditate per la vittoria del campionato di serie B. Dobbiamo fare del nostro meglio e verificare la condizione del gruppo. Potremo soppesare il nostro potenziale contro un avversario di livello. Sono fiducioso e so che le ragazze daranno il massimo, anche per togliere l’amarezza, che ci ha lasciato il pareggio al novantesimo contro il San Marino domenica scorsa», spiega alla vigilia il tecnico Giuseppe Marino. Per le tartarughine azzurre del patron Lello Carlino si annuncia una sfida affascinante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA