Coppa Italia medici-calciatori da venerdì 27 a Poggiomarino

Medici-calciatori nuovamente in campo per la Final Six della sedicesima Coppa Italia. Sarà la Campania ad ospitare nel prossimo weekend le partite tra le sei squadre che hanno superato la fase eliminatoria a Locarno, in Svizzera. Le gare si disputeranno sul campo Nuova Aurora di Poggiomarino. Venerdi 27 settembre alle ore 15.30 il primo match tra Medici Napoli e Milano-Brianza. A seguire Trinacria Palermo affronterà Melito Porto Salvo. Sabato 28, alle ore 9.30, scenderanno in campo i campioni d'Italia del Cosenza e la squadra di Taranto: i pugliesi affronteranno la vincente di Trinacria Palermo-Melito Porto Salvo, a seguire i cosentini se la vedranno contro la vincente di Napoli-Milano-Brianza. Domenica 29, a partire dalle ore 9.30, finale terzo e finalissima. La squadra di Napoli guidata dal dottore Gianni Borrelli, che è anche responsabile dell'Asd Nazionale Medici Calcio, proverà a sfruttare il fattore campo e a riscattare la sconfitta maturata nei recenti campionati italiani in Toscana.



Questa la rappresentativa dei medici di Napoli: Carlo Sagnelli, Matteo D'Addona, Gennaro Scotto, Matteo Massanova, Giacomo Borrelli, Andrea Viviani, Giovanni Rusconi, Cosimo Russo, Guido Coretti, Raffaele Galiero, Angelo Caserta, Giovanni Borrelli, Alessio D'Addona, Francesco Stanzione, Danilo De Luca, Gianluca Spena, Massimo De Micco, Lorenzo Rapicano, Nicola Auletta, Glauco Di Giacomo, Camillo De Franciscis, Gianluigi Gentile, Gennaro Alfano, Mattia Mario, Giuseppe Scarano. Presidente-allenatore Giovanni Borrelli, dirigente accompagnatore Vito Siesto.

