di Diego Scarpitti

Furia greca. Doppietta e assist e il Napoli Femminile vola in Coppa Italia 4-1 contro la Lazio Women. Pomeriggio di grazia per l’attaccante Despoina Chatzinikolaou, classe 1999. Con la maglia numero 9, la giocatrice ellenica apre le marcature al 15’ con un colpo di testa, raccogliendo prontamente la respinta della traversa, colpita da Martina Gelmetti. A precedere il cambio di campo e panchine il raddoppio made in Greece al 44’. Due minuti prima il sigillo del difensore Elisabetta Oliviero da fuori area. Azzurre determinate allo stadio comunale San Clemente di Casamarciano, sempre artefici del proprio destino. Nella ripresa le biancocelesti del presidente Claudio Lotito provano a riaprire la partita (3-1) con la rete di Palombi al 59’.



I legni e la sfortuna rinviano solo momentaneamente l’appuntamento con il gol. Fallisce il rigore Gelmetti al 62’ (palo anche nel primo tempo), colpisce la traversa il centrocampista Alessandra Nencioni (74’). Si riscatta l’attaccante nata nel giorno di San Gennaro, trasformando l’assist della sua compagna Chatzinikolaou: il 4-1 definitivo porta la firma di Gemetti (80’). «Grande partita contro un'ottima squadra, una delle nostre concorrenti per la promozione nella massima serie. Al di là dei quattro gol, le ragazze hanno giocato benissimo. Cresce di partita in partita l'affiatamento tra le ragazze e il lavoro paga sempre», commenta soddisfatto il patron Lello Carlino. “E' stata molto brava Chatzinikolaou ma tutte le tartarughine sono state all'altezza della situazione. Dieci in pagella senza alcuna eccezione. La rete più bella? Sicuramente quella di Oliviero con un gran tiro da fuori. Davvero splendida».Gara mai in discussione per le atlete allenate da Giuseppe Marino. «Dovevamo riscattarci dopo il pareggio della scorsa settimana e l’abbiamo fatto al meglio. Le ragazze hanno dato tutto, sono soddisfatto di queste prime partite tra campionato e Coppa Italia. Il gruppo è unito anche se può ancora crescere. Dopo alcuni giorni di meritata vacanza torneremo a lavorare, per puntare a fare sempre meglio alla ripresa del campionato». Fissata in calendario domenica 27 ottobre, nuovamente contro la Lazio per la terza giornata di serie B.

