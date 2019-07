Corace firma per il Rione Terra

L'ASD Rione Terra Calcio comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2019/20 con l'attaccante Raffaele Corace. Fortemente voluto da mister Montefusco, nella seconda metà della scorsa stagione ha trascinato il Pianura alla vittoria del campionato di Prima Categoria con ben 18 gol, Corace arriva al Rione Terra per ripetersi anche in Promozione. Per l'esterno d'attacco curriculum di tutto rispetto: Corace ha infatti giocato in serie C1 tra le fila del Marcianise, Frattese in Serie D e San Giorgio in Eccellenza.

L'opera di ricostruzione coordinata dal direttore sportivo Carmine Ennio continua...Intanto Benvenuto in gialloblu Raffaele!

