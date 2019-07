Dagli insulti sessisti alla Supercoppa l'arbitro Annalisa Moccia a Istanbul

di Nello Fontanella

Il fischietto rosa della sezione AIA di Nola Annalisa Moccia, oggetto di insulti sessisti da parte di un telecronista televisivo nel corso della partita Agropoli-Sant'Agnello dello scorso marzo, è stata invitata dalla UEFA ad assistere alla "Supercoppa Final" che si giocherà alla Vodafone Arena di Instanbul in Turchia il prossimo 14 agosto. La Moccia, insieme a Giulia Aurora, parteciperà alla finale tra il Liverpool, vincitore della UEFA Champions League, e il Chelsea, che si è aggiudicata la UEFA Europa League, in rappresentanza degli arbitri italiani in rosa. È stato il Presidente degli arbitri Marcello Nicchi a "ringraziare per l'iniziativa apprezzabile e la sensibilità dimostrata dal Presidente Aleksander Čeferin e Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni e vice segretario generale,nonché del responsabile degli arbitri Roberto Rosetti. Annalisa Moccia,designata quale 1* assistente della gara di eccellenza tra Agropoli e Sant'Agnello del marzo scorso, fu oggetto di pesanti insulti sessisti da parte del telecronista: "è uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinai di migliaia di euro. Ed è una barzelletta della Federazione una cosa del genere. Eccola qui, vedete una cosa impresentabile per un campo di calcio", etichettò Sergio Vessicchio telecronista di un emittente di Agropoli. Parole che furono condannate dal mondo del calcio, della società civile e dalla politica.

Oggi a poco meno di cinque mesi da quel rutto episodio, Annalisa Moccia rappresenterà gli arbitri italiani in rosa alla supercoppa europea.

La Supercoppa UEFA 2019 sarà la 44ª edizione della Supercoppa UEFA, e si disputerà alla Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia. A contendersi il trofeo saranno il Liverpool, vincitore della UEFA Champions League 2018-2019 e il Chelsea, vincitore della UEFA Europa League 2018-2019. Sarà la prima finale di Supercoppa UEFA che vedrà affrontarsi due squadre inglesi.

