Derby Agropoli-Battipagliese, Questore limita a 150 posti tribuna

di Gerardo Lobosco

In vista del derby di eccellenza tra Agropoli e Battiagliese, in programma domenica 28 ottobre allo stadio Guariglia di Agropoli, Il Questore di Salerno, di concerto con i dirigenti delle due società ha deciso per motivi di ordine pubblico di ridurre la capienza del settore ospiti dell'impianto agropolese a sole 150 unità. Tra l'altro i biglietti che sono in vendita dalla giornata di giovedì mattina al costo di 5 euro dovranno essere tutti nominativi. La Battipagliese, attraverso i suoi dirigenti dovrà cosngnare alla Questura l'elenco degli acquirenti con nome e data di nascita entro le ore 10 di domenica prossima. I biglietti per i tifosi della Battipagliese si possono acquistare fino alle ore 19 di sabato.

