Dieci anni di Afro Napoli: la grande festa del club multietnico

di Ferdinando Bocchetti

Dieci anni di Afro Napoli United. Partono oggi i festeggiamenti organizzati dalla compagine multietnica, impegnata nel campionato di Eccellenza. «In occasione del decennale della nostra società - spiega il presiddente Antonio Gargiulo (nella foto) - il primo evento dei tanti in programma non può non essere una festa, un concerto, un momento di aggregazione in cui presenteremo la rosa della squadra per l'anno calcistico 2019/2020. Per festeggiarlo abbiamo pensato di chiamare gli artisti e gli amici che ci sono stati a fianco in questi anni. Per chi - aggiunge il massimo dirigente dei biancoverde - è stato vicino a questa unità di intenti che non ha voglia di smettere e che vuole continuare a crescere. Perchè le parole come rispetto, solidarietà, umanità e uguaglianza arrivino a tutti, senza pregiudizi, parlando attraverso lo sport, un pallone, un campo e le gradinate».



All'evento di stasera (ore 21) parteciperanno numerosi artisti, tra cui Zulu, Jovine e Carmine D'aniello ('o Rom), L'Afro Napoli, che da anni si allena e disputa le proprie gare interne allo stadio comunale di Mugnano, debutterà domenica in campionato. I multietnici sfideranno in casa il Marcianise.

