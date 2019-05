Dilettanti, arbitri ancora nel mirino: pesanti sanzioni in casa Valdiano

di Giuliano Pisciotta

Arbitri nel mirino tra i dilettanti salernitani anche nell'ultimo weekend giocato. In Eccellenza è arrivata una stangata su tre atleti del Valdiano, protagonisti in negativo contro l'arbitro Costa della sezione di Catanzaro, che ha diretto la gara playout contro il Faiano.



Sanzione più pesante a carico di Giovanni Prisciantelli, fermato fino al 1° maggio 2020. Secondo quanto riportato nel dispositivo del giudice sportivo territoriale, l'atleta del Valdiano «terminata la gara, affrontava il direttore di gara con fare minaccioso, testa contro testa e più volte lo spintonava. Reiterava il suo comportamento scorretto urlando al direttore di gara parole gravementi offensive e lesive dell'onore e professionalità dello stesso».



Lungo stop - fino al 1° settembre 2019 - anche per Amara Doukoure, reo di aver tentato di aggredire l'arbitro dopo l'espulsione di un suo compagno di squadra, oltre che di aver rivolto espressioni offensive al "fischietto" calabrese al termine della partita.



A completare il quadro delle sanzioni a carico di tesserati del Valdiano c'è la squalifica di 3 giornate inflitta a Gianmarco Pasculli, espulso nel corso della gara playout e reo di aver ripetutamente rivolto espressioni volgari all'arbitro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA